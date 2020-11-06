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Виниловая пластинка Laurie, Hugh, Let Them Talk (0825646729425)

Артикул: 99080
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Виниловая Пластинка Laurie, Hugh Let Them Talk
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99080
В наличии
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Коллекция LAURIE, HUGH
filter_noneТовар входит в коллекцию LAURIE, HUGH
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646729425
ИсполнительLAURIE, HUGH
Альбом (сингл)LET THEM TALK
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза06.05.2011

Track List

A1St. James Infirmary6:25
A2You Don't Know My Mind3:39
A3Six Cold Feet4:55
B1Buddy Bolden's Blues3:12
B2Battle Of Jericho3:47
B3After You've Gone4:09
B4Swanee River2:43
C1The Whale Has Swallowed Me3:37
C2John Henry3:34
C3Police Dog Blues3:33
C4Tipitina5:06
D1Winin' Boy Blues2:59
D2They're Red Hot1:12
D3Baby Please Make A Change4:57
D4Let Them Talk4:10


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Виниловая пластинка Laurie, Hugh, Let Them Talk (0825646729425) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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