Виниловая пластинка Laurie, Hugh, Let Them Talk (0825646729425)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646729425
|Исполнитель
|LAURIE, HUGH
|Альбом (сингл)
|LET THEM TALK
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|06.05.2011
|A1
|St. James Infirmary
|6:25
|A2
|You Don't Know My Mind
|3:39
|A3
|Six Cold Feet
|4:55
|B1
|Buddy Bolden's Blues
|3:12
|B2
|Battle Of Jericho
|3:47
|B3
|After You've Gone
|4:09
|B4
|Swanee River
|2:43
|C1
|The Whale Has Swallowed Me
|3:37
|C2
|John Henry
|3:34
|C3
|Police Dog Blues
|3:33
|C4
|Tipitina
|5:06
|D1
|Winin' Boy Blues
|2:59
|D2
|They're Red Hot
|1:12
|D3
|Baby Please Make A Change
|4:57
|D4
|Let Them Talk
|4:10
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