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Виниловая пластинка Kraftwerk, Trans Europe Express (Remastered) (5099996602010)

Артикул: 99067
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Виниловая Пластинка Kraftwerk Trans Europe Express
2 090 руб. 
2 750 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 99067
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция KRAFTWERK
filter_noneТовар входит в коллекцию KRAFTWERK
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode5099996602010
ИсполнительKraftwerk
Альбом (сингл)TRANS EUROPE EXPRESS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза02.10.2009
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Europe Endless9:41
A2The Hall Of Mirrors7:57
A3Showroom Dummies6:15
B1Trans Europe Express6:32
B2Metal On Metal2:12
B3Abzug4:54
B4Franz Schubert4:26
B5Endless Endless0:55


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Kraftwerk, Trans Europe Express (Remastered) (5099996602010) - по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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