Виниловая пластинка Kraftwerk, Tour De France (Remastered) (5099996610916)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|5099996610916
|Исполнитель
|Kraftwerk
|Альбом (сингл)
|TOUR DE FRANCE
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Буклет в комплекте
|Booklet
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|13.11.2009
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Prologue
|0:31
|A2
|Tour De France Etape 1
|4:27
|A3
|Tour De France Etape 2
|6:41
|A4
|Tour De France Etape 3
|3:57
|A5
|Chrono
|3:20
|B
|Vitamin
|8:10
|C1
|Aero Dynamik
|5:04
|C2
|Titanium
|3:21
|C3
|Elektro Kardiogramm
|5:16
|D1
|La Forme
|8:41
|D2
|Regeneration
|1:17
|D3
|Tour De France
|5:11
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