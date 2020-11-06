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Виниловая пластинка Joy Division, Substance 1977-1980 (Remastered) (0825646183937)

Артикул: 99017
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Виниловая Пластинка Joy Division Substance 1977-1980
2 150 руб. 
2 830 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 99017
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция JOY DIVISION
filter_noneТовар входит в коллекцию JOY DIVISION
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646183937
ИсполнительJoy Division
Альбом (сингл)SUBSTANCE 1977-1980
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза31.07.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

A1Warsaw
A2Leaders Of Men
A3Digital
A4Autosuggestion
A5Transmission
B1She’s Lost Control
B2Incubation
B3Dead Souls
B4Atmosphere
B5Love Will Tear Us Apart
C1No Love Lost
C2Failures
C3Glass
C4From Safety To Where
D1Novelty
D2Komakino
D4As You Said
D3These Days
D5Love Will Tear Us Apart (Pennine Version)


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Joy Division, Substance 1977-1980 (Remastered) (0825646183937) – стоимость товара 2150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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