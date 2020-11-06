Виниловая пластинка Joy Division, Substance 1977-1980 (Remastered) (0825646183937)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646183937
|Исполнитель
|Joy Division
|Альбом (сингл)
|SUBSTANCE 1977-1980
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|31.07.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
|A1
|Warsaw
|A2
|Leaders Of Men
|A3
|Digital
|A4
|Autosuggestion
|A5
|Transmission
|B1
|She’s Lost Control
|B2
|Incubation
|B3
|Dead Souls
|B4
|Atmosphere
|B5
|Love Will Tear Us Apart
|C1
|No Love Lost
|C2
|Failures
|C3
|Glass
|C4
|From Safety To Where
|D1
|Novelty
|D2
|Komakino
|D4
|As You Said
|D3
|These Days
|D5
|Love Will Tear Us Apart (Pennine Version)
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