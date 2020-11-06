Виниловая пластинка Jethro Tull, This Was (0825646307807)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646307807
|Исполнитель
|Jethro Tull
|Альбом (сингл)
|THIS WAS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Упаковка издания
|Gatefold
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|23.05.2014
|A1
|My Sunday Feeling
|3:38
|A2
|Some Day The Sun Won't Shine For You
|2:42
|A3
|Beggar's Farm
|4:19
|A4
|Move On Alone
|2:00
|A5
|Serenade To A Cuckoo
|6:01
|B1
|Dharma For One
|4:11
|B2
|It's Breaking Me Up
|4:45
|B3
|Cat's Squirrel
|5:36
|B4
|A Song For Jeffrey
|3:18
|B5
|Round
|0:50
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