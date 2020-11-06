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Виниловая пластинка Jethro Tull, This Was (0825646307807)

Артикул: 99004
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Виниловая Пластинка Jethro Tull This Was
1 670 руб. 
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 99004
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Коллекция JETHRO TULL
filter_noneТовар входит в коллекцию JETHRO TULL
БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646307807
ИсполнительJethro Tull
Альбом (сингл)THIS WAS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза23.05.2014

Track List

A1My Sunday Feeling3:38
A2Some Day The Sun Won't Shine For You2:42
A3Beggar's Farm4:19
A4Move On Alone2:00
A5Serenade To A Cuckoo6:01
B1Dharma For One4:11
B2It's Breaking Me Up4:45
B3Cat's Squirrel5:36
B4A Song For Jeffrey3:18
B5Round0:50


Теги товара: Jethro Tull.


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