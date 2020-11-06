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Виниловая пластинка Iron Maiden, Death On The Road (0190295836443)

Артикул: 98970
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2 090 руб. 
2 750 руб. 
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Артикул: 98970
В наличии
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Коллекция IRON MAIDEN
filter_noneТовар входит в коллекцию IRON MAIDEN

Коллекция IRON MAIDEN

БрендParlophone
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode190295836443
ИсполнительIron Maiden
Альбом (сингл)DEATH ON THE ROAD
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблParlophone (Warner Music)
Дата релиза04.08.2017

Track List

A1Wildest Dreams4:51
A2Wrathchild2:59
A3Can I Play With Madness3:31
A4The Trooper4:11
A5Dance Of Death9:34
B1Rainmaker4:11
B2Brave New World6:09
B3Paschendale10:17
B4Lord Of The Flies5:04
C1No More Lies8:06
C2Hallowed Be Thy Name7:40
C3Fear Of The Dark7:38
D1Iron Maiden5:09
D2Journeyman7:02
D3The Number Of The Beast4:57
D4Run To The Hills4:23


Теги товара: Iron Maiden.


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Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Iron Maiden, Death On The Road (0190295836443) – стоимость товара 2090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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