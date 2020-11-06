Виниловая пластинка Iron Maiden, Death On The Road (0190295836443)

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|Бренд
|Parlophone
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|190295836443
|Исполнитель
|Iron Maiden
|Альбом (сингл)
|DEATH ON THE ROAD
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Parlophone (Warner Music)
|Дата релиза
|04.08.2017
|A1
|Wildest Dreams
|4:51
|A2
|Wrathchild
|2:59
|A3
|Can I Play With Madness
|3:31
|A4
|The Trooper
|4:11
|A5
|Dance Of Death
|9:34
|B1
|Rainmaker
|4:11
|B2
|Brave New World
|6:09
|B3
|Paschendale
|10:17
|B4
|Lord Of The Flies
|5:04
|C1
|No More Lies
|8:06
|C2
|Hallowed Be Thy Name
|7:40
|C3
|Fear Of The Dark
|7:38
|D1
|Iron Maiden
|5:09
|D2
|Journeyman
|7:02
|D3
|The Number Of The Beast
|4:57
|D4
|Run To The Hills
|4:23
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