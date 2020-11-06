8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Fleetwood Mac, Then Play On (0081227965518)

Артикул: 98844
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Fleetwood Mac Then Play On
1 670 руб. 
2 200 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 98844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция FLEETWOOD MAC
filter_noneТовар входит в коллекцию FLEETWOOD MAC
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227965518
ИсполнительFleetwood Mac
Альбом (сингл)THEN PLAY ON
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза27.04.2015

Track List

A1Coming Your Way
A2Closing My Eyes
A3Fighting For Madge
A4When You Say
A5Show-Biz Blues
A6Under Way
A7One Sunny Day
B1Although The Sun Is Shining
B2Rattlesnake Shake
B3Without You
B4Searching For Madge
B5My Dream
B6Like Crying
B7Before The Beginning


Теги товара: Fleetwood Mac.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Fleetwood Mac, Then Play On (0081227965518) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1670 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...