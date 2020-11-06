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Виниловая пластинка Disturbed, Immortalized (0093624926337)

Артикул: 98744
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Виниловая Пластинка Disturbed Immortalized
2 050 руб. 
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98744
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Коллекция DISTURBED
filter_noneТовар входит в коллекцию DISTURBED
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode93624926337
ИсполнительDisturbed
Альбом (сингл)IMMORTALIZED
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Упаковка изданияGatefold
ЛэйблWarner Music
Дата релиза21.08.2015

Track List

A1The Eye Of The Storm
A2Immortalized
A3The Vengeful One
A4Open Your Eyes
A5The Light
B1What Are You Waiting For
B2You're Mine
B3Who
B4Save Our Last Goodbye
C1Fire It Up
C2The Sound Of Silence
C3Never Wrong
C4Who Taught You How To Hate


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