Виниловая пластинка Davis, Miles, Tutu (Deluxe , Remastered) (0081227955434)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|81227955434
|Исполнитель
|DAVIS, MILES
|Альбом (сингл)
|TUTU
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Версия издания
|Deluxe
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|22.05.2015
|Ремастированное издание
|Remastered
Original Album - Remastered
|A1
|Tutu
|5:15
|A2
|Tomaas
|5:32
|A3
|Portia
|6:18
|A4
|Splatch
|4:45
|B1
|Backyard Ritual
|4:49
|B2
|Perfect Way
|4:32
|B3
|Don't Lose Your Mind
|5:49
|B4
|Full Nelson
|5:05
Live At Nice Festival, France, 1986 - Previously Unreleased
|C1
|Portia
|7:56
|C2
|Human Nature
|9:01
|C3
|Carnival
|4:17
|D1
|Splatch
|17:07
|D2
|New Blues
|5:23
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