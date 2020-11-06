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Виниловая пластинка Davis, Miles, Tutu (Deluxe , Remastered) (0081227955434)

Артикул: 98714
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Виниловая Пластинка Davis, Miles Tutu
2 090 руб. 
2 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 98714
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Коллекция DAVIS, MILES
filter_noneТовар входит в коллекцию DAVIS, MILES
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode81227955434
ИсполнительDAVIS, MILES
Альбом (сингл)TUTU
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
Версия изданияDeluxe
ЛэйблWarner Music
Дата релиза22.05.2015
Ремастированное изданиеRemastered

Track List

Original Album - Remastered

A1Tutu5:15
A2Tomaas5:32
A3Portia6:18
A4Splatch4:45
B1Backyard Ritual4:49
B2Perfect Way4:32
B3Don't Lose Your Mind5:49
B4Full Nelson5:05

Live At Nice Festival, France, 1986 - Previously Unreleased

C1Portia7:56
C2Human Nature9:01
C3Carnival4:17
D1Splatch17:07
D2New Blues5:23


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