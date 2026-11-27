Филипп Киркоров - UNO (Red&White) (4657851922218) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб.
В наличии
Код товара: 755434
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Филипп Киркоров - UNO (Red&White) (4657851922218) виниловая пластинка
Филипп Киркоров - UNO (Red&White) (4657851922218) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитLCD Soundsystem - This Is Happening (0190295848859) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитJoy Division; New Order - Total From Joy Division To New Order (...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитDiana Krall - The Very Best Of (0602517468313) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитSiouxsie And The Banshees - Peepshow (0602557128659) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитPaco De Lucia - The Montreux Years (4050538800364) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Works Vol.1 (4050538180411) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитRoyksopp - Profound Mysteries II (5060236636904) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитBoards Of Canada, Twoism (0801061807016) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитDuran Duran - Red Carpet Massacre (4050538777314) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитEminem - The Slim Shady LP (0606949028718) виниловая пластинка
Бренд
Landy Star Music
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Филипп Киркоров - UNO (Red&White) (4657851922218) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Филипп Киркоров - UNO (Red&White) (4657851922218) виниловая пластинка - по цене 5170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Филипп Киркоров - UNO (Red&White) (4657851922218) виниловая пластинка