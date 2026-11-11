Gillian Fisher; Michael Chance - Pergolesi: Stabat Mater (0034571995670)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gillian Fisher, Michael Chance
Альбом (сингл)
Pergolesi: Stabat Mater
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
В наличии
Код товара: 755040
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4 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gillian Fisher, Michael Chance
Альбом (сингл)
Pergolesi: Stabat Mater
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
DUET Stabat mater dolorosa, SOPRANO Cuius animam gementem, DUET O quam tristis et afflicta, COUNTERTENOR Quae moerebat et dolebat, DUET Quis est homo qui non fleret, SOPRANO Vidit suum dulcem natum, COUNTERTENOR Eia mater, fons amoris, DUET Fac, ut ardeat cor meum, DUET Sancta mater, istud agas, COUNTERTENOR Fac, ut portem Christi mortem, DUET Inflammatus et accensus, DUET Quando corpus morietur, LARGO Salve regina, ALLEGRO - LARGHETTO Ad te clamamus exsules, ANDANTE Eia ergo advocata nostra, LA
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Gillian Fisher; Michael Chance - Pergolesi: Stabat Mater (0034571995670)
Последнее завершенное произведение итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези, знаменитая «Stabat Mater», в записи 1987 года ансамбля старинной музыки The King's Consort под руководством дирижёра Роберта Кинга с участием Джиллиан Фишер и Майкла Ченса Издание на 180 г виниле Авторитетный журнал Gramophone писал в 1988 году: «Эта запись предсмертной «Stabat Mater» Перголези настолько превосходит все предыдущие, что их можно полностью игнорировать… Выдающаяся работа во всех отношениях».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Hyperion Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hyperion
Barcode
[0034571995670]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Gillian Fisher, Michael Chance
Альбом (сингл)
Pergolesi: Stabat Mater
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
DUET Stabat mater dolorosa, SOPRANO Cuius animam gementem, DUET O quam tristis et afflicta, COUNTERTENOR Quae moerebat et dolebat, DUET Quis est homo qui non fleret, SOPRANO Vidit suum dulcem natum, COUNTERTENOR Eia mater, fons amoris, DUET Fac, ut ardeat cor meum, DUET Sancta mater, istud agas, COUNTERTENOR Fac, ut portem Christi mortem, DUET Inflammatus et accensus, DUET Quando corpus morietur, LARGO Salve regina, ALLEGRO - LARGHETTO Ad te clamamus exsules, ANDANTE Eia ergo advocata nostra, LA
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Последнее завершенное произведение итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези, знаменитая «Stabat Mater», в записи 1987 года ансамбля старинной музыки The King's Consort под руководством дирижёра Роберта Кинга с участием Джиллиан Фишер и Майкла Ченса Издание на 180 г виниле Авторитетный журнал Gramophone писал в 1988 году: «Эта запись предсмертной «Stabat Mater» Перголези настолько превосходит все предыдущие, что их можно полностью игнорировать… Выдающаяся работа во всех отношениях».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gillian Fisher; Michael Chance - Pergolesi: Stabat Mater (0034571995670) - по цене 4010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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