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Christmas Hits (LP) купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Christmas Hits (LP)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Christmas Hits (LP) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
В наличии
Код товара: 754225
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Christmas Hits (LP)
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Michael Buble It's - Beginning To Look A Lot Like Christmas, Chris Rea - Driving Home For Christmas, Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You, Elvis Presley - Blue Christmas, Boney M - Mary's Boy Child, Ed Sheeran, Elton John - Merry Christmas, Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid, Wham! - Last Christmas, Yello - Jingle Bells, Kylie Minogue - Santa Baby, Bobby Helms - Jingle Bell Rock, Andrea Bocelli, Natalie Cole - The Christmas Song, Queen - Thank God It's Christmas, Dean Ma
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Christmas Hits (LP)

Christmas Hits (LP)

Отзывы о товаре Christmas Hits (LP)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699260018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Christmas Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Michael Buble It's - Beginning To Look A Lot Like Christmas, Chris Rea - Driving Home For Christmas, Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You, Elvis Presley - Blue Christmas, Boney M - Mary's Boy Child, Ed Sheeran, Elton John - Merry Christmas, Robbie Williams, Nicole Kidman - Somethin' Stupid, Wham! - Last Christmas, Yello - Jingle Bells, Kylie Minogue - Santa Baby, Bobby Helms - Jingle Bell Rock, Andrea Bocelli, Natalie Cole - The Christmas Song, Queen - Thank God It's Christmas, Dean Ma
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Christmas Hits (LP)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christmas Hits (LP) - по цене 2420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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