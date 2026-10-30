Блок питания ExeGate 800PPE (EX260647RUS-S), 800Вт, 120мм, черный
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
В наличии
Код товара: 753991
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 300 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
1.48
Описание товара Блок питания ExeGate 800PPE (EX260647RUS-S), 800Вт, 120мм, черный
Блок питания ExeGate 800PPE (EX260647RUS-S), 800Вт, 120мм, черный
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Блок питания ExeGate 800PPE (EX260647RUS-S), 800Вт, 120мм, черный
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Блок питания ExeGate 800PPE (EX260647RUS-S), 800Вт, 120мм, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2300 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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