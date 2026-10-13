Телевизор Samsung MRE65R95HAUXPY
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
263 070 руб.
В наличии
Код товара: 752168
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
263 070 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Samsung MRE65R95HAUXPY
Телевизор Samsung MRE65R95HAUXPY
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 249 950 руб.62488 руб. в СплитТелевизор Samsung QE65S95FAUXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Serie...
-
В наличииЦена 250 650 руб.62663 руб. в СплитТелевизор Samsung QE77S85HAEXPY
-
В наличииЦена 255 940 руб.63985 руб. в СплитТелевизор Hisense Mini-LED Step-Up 100U7Q PRO 100" 4K UltraHD QL...
-
В наличииЦена 261 220 руб.65305 руб. в СплитГостиничный телевизор Philips 75HFL6214U/12 75", 4K Ultra HD LED...
-
В наличииЦена 270 060 руб.67515 руб. в СплитКоммерческий телевизор Philips 75BFL2214/12 75", 16/7, 4K, 400 к...
-
В наличииЦена 271 350 руб.67838 руб. в СплитТелевизор Samsung QE75QN90FAUXRU 75" QLED 4K Ultra HD черный тит...
-
В наличииЦена 274 120 руб.68530 руб. в СплитТелевизор Samsung QE85LS03HWUXPY
-
В наличииЦена 275 280 руб.68820 руб. в СплитТелевизор Samsung QE77S90HAUXPY Series 9 черный графит OLED 77" ...
-
В наличииЦена 282 300 руб.70575 руб. в СплитТелевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD
-
В наличииЦена 288 080 руб.72020 руб. в СплитТелевизор Hisense 85UR9S 85" Ultra HD 4K Mini-LED
-
В наличииЦена 291 240 руб.72810 руб. в СплитТелевизор Samsung UE100M90HUXPY
-
В наличииЦена 308 350 руб.77088 руб. в СплитТелевизор OLED Samsung 83" QE83S85HAEXPY Series 9 Frameless черн...
Телевизор Samsung MRE65R95HAUXPY
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор Samsung MRE65R95HAUXPY - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 263070 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Samsung MRE65R95HAUXPY