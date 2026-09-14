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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
77
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
285 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730185
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Описание товара Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
**Телевизор SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU — впечатляющий просмотр в формате 4K UHD**
Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SAMSUNG QE77S85FAEXRU. Диагональ экрана — 77 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — каждая деталь будет видна как никогда ясно. Технология OLED обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а частота обновления в 120 Гц делает изображение плавным и чётким даже в динамичных сценах.
**Почему стоит выбрать этот телевизор?**
* **Поддержка HDR** — наслаждайтесь более широким диапазоном яркости и цветов.
* **Smart TV с операционной системой Tizen** — доступ к широкому спектру приложений и онлайн-сервисов.
* **Подключение без ограничений** — 4 порта HDMI и 2 порта USB для подключения всех ваших устройств.
* **Игровые возможности** — специальный игровой режим для максимально комфортного игрового опыта.
* **Беспроводные технологии** — поддержка Wi-Fi и Bluetooth для удобного подключения периферийных устройств.
* **Дополнительные функции** — возможность записи видео и защита от детей.
**Технические характеристики:**
* тип экрана: OLED;
* разрешение: 4K UHD (3840 x 2160);
* частота обновления: 120 Гц;
* поддержка HDR: да;
* Smart TV: да (операционная система Tizen);
* количество HDMI: 4;
* количество USB: 2;
* поддержка Wi-Fi и Bluetooth: да;
* слот CI+: да;
* крепление VESA: 300 x 200;
* конфигурация аудиосистемы: 2.0;
* цвет корпуса: чёрный.
С телевизором SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
**Телевизор SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU — впечатляющий просмотр в формате 4K UHD**
Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором SAMSUNG QE77S85FAEXRU. Диагональ экрана — 77 дюймов, разрешение 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) — каждая деталь будет видна как никогда ясно. Технология OLED обеспечивает глубокий чёрный цвет и высокую контрастность, а частота обновления в 120 Гц делает изображение плавным и чётким даже в динамичных сценах.
**Почему стоит выбрать этот телевизор?**
* **Поддержка HDR** — наслаждайтесь более широким диапазоном яркости и цветов.
* **Smart TV с операционной системой Tizen** — доступ к широкому спектру приложений и онлайн-сервисов.
* **Подключение без ограничений** — 4 порта HDMI и 2 порта USB для подключения всех ваших устройств.
* **Игровые возможности** — специальный игровой режим для максимально комфортного игрового опыта.
* **Беспроводные технологии** — поддержка Wi-Fi и Bluetooth для удобного подключения периферийных устройств.
* **Дополнительные функции** — возможность записи видео и защита от детей.
**Технические характеристики:**
* тип экрана: OLED;
* разрешение: 4K UHD (3840 x 2160);
* частота обновления: 120 Гц;
* поддержка HDR: да;
* Smart TV: да (операционная система Tizen);
* количество HDMI: 4;
* количество USB: 2;
* поддержка Wi-Fi и Bluetooth: да;
* слот CI+: да;
* крепление VESA: 300 x 200;
* конфигурация аудиосистемы: 2.0;
* цвет корпуса: чёрный.
С телевизором SAMSUNG 77' OLED QE77S85FAEXRU ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
Телевизор Samsung QE77S85FAEXRU 77" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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