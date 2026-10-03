Телевизор HISENSE 100" RGB Mini LED 100UR8S
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Характеристики
Описание товара Телевизор HISENSE 100" RGB Mini LED 100UR8S
Hisense 100UR8S — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой, где каждый светодиод использует отдельные красный, зеленый и синий компоненты для формирования цвета. Матрица с цветовым охватом до 100% BT.2020, яркостью до 3800 нит, контрастностью 5000:1 и антибликовым покрытием. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц и поддержка VRR и ALLM. Аудиосистема 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 (все с 4K@180 Гц), двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт с двумя способами зарядки: посредством солнечной батареи и через USB-C.
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