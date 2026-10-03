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Телевизор HISENSE 100" RGB Mini LED 100UR8S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор HISENSE 100" RGB Mini LED 100UR8S

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Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 1
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 2
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 3
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 4
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 5
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 6
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 7
Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 1
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 2
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 3
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 4
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 5
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 6
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 7
  • Телевизор HISENSE 100&quot; RGB Mini LED 100UR8S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
286 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 750718
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Характеристики

Бренд
Hisense
Год выпуска
2026
Комплектация
Руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, RF-тюнер
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.4х1.4х0.25
Вес, кг.
40

Описание товара Телевизор HISENSE 100" RGB Mini LED 100UR8S

Hisense 100UR8S — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой, где каждый светодиод использует отдельные красный, зеленый и синий компоненты для формирования цвета. Матрица с цветовым охватом до 100% BT.2020, яркостью до 3800 нит, контрастностью 5000:1 и антибликовым покрытием. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц и поддержка VRR и ALLM. Аудиосистема 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 (все с 4K@180 Гц), двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт с двумя способами зарядки: посредством солнечной батареи и через USB-C.

Отзывы о товаре Телевизор HISENSE 100" RGB Mini LED 100UR8S




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Характеристики
Бренд
Hisense
Год выпуска
2026
Комплектация
Руководство пользователя, страница быстрого запуска, кабель питания, пульт дистанционного управления
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
180
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
50
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, RF-тюнер
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
800x400
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 100UR8S — это 100-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9.5 с революционной RGB MiniLED подсветкой, где каждый светодиод использует отдельные красный, зеленый и синий компоненты для формирования цвета. Матрица с цветовым охватом до 100% BT.2020, яркостью до 3800 нит, контрастностью 5000:1 и антибликовым покрытием. Модель ориентирована на премиальный игровой опыт: нативная частота 180 Гц и поддержка VRR и ALLM. Аудиосистема 2.1.2 канала на 50 Вт с настройкой Devialet, сабвуфером и поддержкой Dolby Atmos. Доступны четыре порта HDMI 2.1 (все с 4K@180 Гц), двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.4. В комплекте пульт с двумя способами зарядки: посредством солнечной батареи и через USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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