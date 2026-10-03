Описание товара Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD

Телевизор Hisense L9QD — шедевр современной инженерии, сочетающий в себе культовую круговую светоизлучающую конструкцию, присущую Королевскому театру «Ковент-Гарден» (Royal Opera House), с легендарными акустическими свойствами древнеримских амфитеатров. Это смелое сочетание переосмысливает понятие погружения в чувственную реальность, в которой звук выходит за рамки простого восприятия и осмысления аудиоряда, а свет превращается в подлинное искусство.

Наслаждайтесь кристально чистым изображением при любом освещении благодаря яркому ARL-экрану (коэффициент усиления 1,8). Он отображает живые цвета и выразительные контрасты с прекрасной детализацией, превращая любое пространство в кинозал премиум-класса.

Игры предстают во всей своей красе. Специально разработанный цифровой блок LPU™ 2.0 использует передовой трехлазерный источник света (красный, синий и зеленый), обеспечивая сверхреалистичные цвета с широким охватом и высокой точностью. В режиме реального времени умные алгоритмы Pro Al оптимизируют яркость, тонко настраивают контрастность и устраняют шумы.

Благодаря яркости 5000 люмен и контрастности 5000:1 каждый кадр становится более выразительным и захватывающим. Точная регулировка света гарантирует глубину, детализацию и динамический диапазон, которые отвечают за высокий уровень реалистичности и формирование непревзойденных визуальных образов.

Оцените удивительную компактность конструкции. Усовершенствованный ультракороткофокусный объектив с отношением всего 0,18 проецирует огромное изображение кинематографического масштаба на расстоянии всего нескольких сантиметров от стены или экрана — не жертвуя разрешением или четкостью и не загромождая пространство.