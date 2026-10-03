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Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD

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Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 1
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 2
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 3
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Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 5
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 6
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 7
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 8
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 9
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 10
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 11
Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Технология экрана
Laser
Частота обновления, Гц
240
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 1
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 2
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 3
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 4
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 5
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 6
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 7
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 8
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 9
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 10
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 11
  • Телевизор HISENSE 100&quot; Laser 4K Ultra HD 100L9QD - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
295 020 руб. 
Начислим 4721 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750717
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD
295 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Год выпуска
2026
Комплектация
Инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ, кабель VGA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
Laser
Частота обновления, Гц
240
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
116
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, Ethernet (RJ-45), S/PDIF, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.4х1.4х0.25
Вес, кг.
84

Описание товара Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD

Телевизор Hisense L9QD — шедевр современной инженерии, сочетающий в себе культовую круговую светоизлучающую конструкцию, присущую Королевскому театру «Ковент-Гарден» (Royal Opera House), с легендарными акустическими свойствами древнеримских амфитеатров. Это смелое сочетание переосмысливает понятие погружения в чувственную реальность, в которой звук выходит за рамки простого восприятия и осмысления аудиоряда, а свет превращается в подлинное искусство.

Наслаждайтесь кристально чистым изображением при любом освещении благодаря яркому ARL-экрану (коэффициент усиления 1,8). Он отображает живые цвета и выразительные контрасты с прекрасной детализацией, превращая любое пространство в кинозал премиум-класса.

Игры предстают во всей своей красе. Специально разработанный цифровой блок LPU™ 2.0 использует передовой трехлазерный источник света (красный, синий и зеленый), обеспечивая сверхреалистичные цвета с широким охватом и высокой точностью. В режиме реального времени умные алгоритмы Pro Al оптимизируют яркость, тонко настраивают контрастность и устраняют шумы.

Благодаря яркости 5000 люмен и контрастности 5000:1 каждый кадр становится более выразительным и захватывающим. Точная регулировка света гарантирует глубину, детализацию и динамический диапазон, которые отвечают за высокий уровень реалистичности и формирование непревзойденных визуальных образов.

Оцените удивительную компактность конструкции. Усовершенствованный ультракороткофокусный объектив с отношением всего 0,18 проецирует огромное изображение кинематографического масштаба на расстоянии всего нескольких сантиметров от стены или экрана — не жертвуя разрешением или четкостью и не загромождая пространство.

Отзывы о товаре Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hisense
Год выпуска
2026
Комплектация
Инструкция по эксплуатации, кабель питания, пульт ДУ, кабель VGA
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
100
Диагональ экрана, см
254
Технология экрана
Laser
Частота обновления, Гц
240
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
116
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, Ethernet (RJ-45), S/PDIF, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
350
Страна производитель
Китай
Описание

Телевизор Hisense L9QD — шедевр современной инженерии, сочетающий в себе культовую круговую светоизлучающую конструкцию, присущую Королевскому театру «Ковент-Гарден» (Royal Opera House), с легендарными акустическими свойствами древнеримских амфитеатров. Это смелое сочетание переосмысливает понятие погружения в чувственную реальность, в которой звук выходит за рамки простого восприятия и осмысления аудиоряда, а свет превращается в подлинное искусство.

Наслаждайтесь кристально чистым изображением при любом освещении благодаря яркому ARL-экрану (коэффициент усиления 1,8). Он отображает живые цвета и выразительные контрасты с прекрасной детализацией, превращая любое пространство в кинозал премиум-класса.

Игры предстают во всей своей красе. Специально разработанный цифровой блок LPU™ 2.0 использует передовой трехлазерный источник света (красный, синий и зеленый), обеспечивая сверхреалистичные цвета с широким охватом и высокой точностью. В режиме реального времени умные алгоритмы Pro Al оптимизируют яркость, тонко настраивают контрастность и устраняют шумы.

Благодаря яркости 5000 люмен и контрастности 5000:1 каждый кадр становится более выразительным и захватывающим. Точная регулировка света гарантирует глубину, детализацию и динамический диапазон, которые отвечают за высокий уровень реалистичности и формирование непревзойденных визуальных образов.

Оцените удивительную компактность конструкции. Усовершенствованный ультракороткофокусный объектив с отношением всего 0,18 проецирует огромное изображение кинематографического масштаба на расстоянии всего нескольких сантиметров от стены или экрана — не жертвуя разрешением или четкостью и не загромождая пространство.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор HISENSE 100" Laser 4K Ultra HD 100L9QD - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 295020 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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