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Портативная колонка Sony ULT Field 3 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная колонка Sony ULT Field 3 White

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Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 1
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 2
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 3
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 4
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 5
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 6
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 7
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 8
Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Звук
1.1
Мощность, Вт
27
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 1
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 2
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 3
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 4
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 5
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 6
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 7
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 8
  • Портативная акустика Sony ULT FIELD 3 белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 752042
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Характеристики

Бренд
SONY
Цвет
белый
Особенности
объединение в стереопару
Звук
1.1
Мощность, Вт
27
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
86
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5200
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
256x113x79 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х11
Вес, кг.
1500

Описание товара Портативная колонка Sony ULT Field 3 White

Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 белая оснащена встроенным вуфером и фирменной функцией усиления низких частот Bass Boost. Это обеспечивает мощное и насыщенное звучание басов даже на открытом воздухе. Аудиосистема имеет монофонический формат 1.1. Она оснащена двумя активными динамиками: высокочастотным твитером на 20 мм и низкочастотным вуфером диаметром 86 мм. Колонка воспроизводит весь диапазон частот, который слышит человеческое ухо. До 24 часов автономного воспроизведения аудио обеспечивает встроенный литий-ионный аккумулятор. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки. Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 подключается к источникам сигнала через беспроводной модуль Bluetooth. Возможность объединения двух устройств в стереопару позволяет увеличить мощность звучания. Модель поддерживает технологию быстрого сопряжения со смартфонами на ОС Android благодаря Google Fast Pair. Беспроводные профили связи A2DP, AVRCP, HFP, HSP и SPP, а также аудиокодеки AAC и SBC обеспечивают стабильное соединение и звучание без задержек.

Отзывы о товаре Портативная колонка Sony ULT Field 3 White




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Характеристики
Бренд
SONY
Цвет
белый
Особенности
объединение в стереопару
Звук
1.1
Мощность, Вт
27
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
20
Диаметр НЧ-динамика, мм
86
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Развернуть
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.2
Линейный AUX вход
Нет
Разъем для подключения наушников
нет
USB
нет
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5200
Время работы, ч
24
Габаритные размеры
256x113x79 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 белая оснащена встроенным вуфером и фирменной функцией усиления низких частот Bass Boost. Это обеспечивает мощное и насыщенное звучание басов даже на открытом воздухе. Аудиосистема имеет монофонический формат 1.1. Она оснащена двумя активными динамиками: высокочастотным твитером на 20 мм и низкочастотным вуфером диаметром 86 мм. Колонка воспроизводит весь диапазон частот, который слышит человеческое ухо. До 24 часов автономного воспроизведения аудио обеспечивает встроенный литий-ионный аккумулятор. Модель поддерживает функцию быстрой зарядки. Портативная колонка Sony ULT FIELD 3 подключается к источникам сигнала через беспроводной модуль Bluetooth. Возможность объединения двух устройств в стереопару позволяет увеличить мощность звучания. Модель поддерживает технологию быстрого сопряжения со смартфонами на ОС Android благодаря Google Fast Pair. Беспроводные профили связи A2DP, AVRCP, HFP, HSP и SPP, а также аудиокодеки AAC и SBC обеспечивают стабильное соединение и звучание без задержек.
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Отзывы


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