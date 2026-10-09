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Телевизор Hisense 65S7S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 65S7S

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Телевизор Hisense 65S7S - фото 14
Телевизор Hisense 65S7S - фото 15
Телевизор Hisense 65S7S - фото 16
Телевизор Hisense 65S7S - фото 17
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Телевизор Hisense 65S7S - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 1
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 2
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 3
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 4
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 5
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 6
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 7
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 8
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 9
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 10
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 11
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 12
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 13
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 14
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 15
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 16
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 17
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 18
  • Телевизор Hisense 65S7S - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 510 руб. 
Начислим 1433 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 65S7S
89 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
36
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.9х0.02
Вес, кг.
3

Описание товара Телевизор Hisense 65S7S

Hisense 65S7S — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с технологией QLED, матовым дисплеем Hi-Matte, яркостью 500 нит и контрастностью 4000:1. Модель сочетает в себе функции телевизора и художественной галереи: в режиме Art Mode на экране отображаются произведения искусства или ваши фотографии, а сменные магнитные рамки позволяют адаптировать внешний вид под интерьер. Датчик движения включает подсветку только при вашем присутствии. Технически модель оснащена 4K-разрешением с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR (Dolby Vision, HDR10+), аудиосистема 2.0.2 канала мощностью 36 Вт, четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой VRR и ALLM, двумя портами USB, Ethernet, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.4.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 65S7S




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Характеристики
Бренд
Hisense
Год выпуска
2026
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
36
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
180
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 65S7S — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе HomeOS U9 с технологией QLED, матовым дисплеем Hi-Matte, яркостью 500 нит и контрастностью 4000:1. Модель сочетает в себе функции телевизора и художественной галереи: в режиме Art Mode на экране отображаются произведения искусства или ваши фотографии, а сменные магнитные рамки позволяют адаптировать внешний вид под интерьер. Датчик движения включает подсветку только при вашем присутствии. Технически модель оснащена 4K-разрешением с частотой обновления 144 Гц, поддержкой HDR (Dolby Vision, HDR10+), аудиосистема 2.0.2 канала мощностью 36 Вт, четырьмя портами HDMI 2.1 с поддержкой VRR и ALLM, двумя портами USB, Ethernet, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 65S7S - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 89510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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