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Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750609
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Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние, 750609

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
9 980 руб.  11 090 руб. 
В наличии
Код товара: 750609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние
9 980 руб. -10%
11 090 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Размеры в упаковке, см
40х28х25
Вес, кг.
4.05

Описание товара Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние

Причина уценки: сломан толкатель, сломана насадка для колбас Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мясорубка, нож, формовочный диск 2шт, приставка соковыжималка, толкатель с крышкой, лоток для загрузки, загрузочный патрубок, колбасный шприц, насадки для кеббе, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Описание
Причина уценки: сломан толкатель, сломана насадка для колбас Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мясорубка, нож, формовочный диск 2шт, приставка соковыжималка, толкатель с крышкой, лоток для загрузки, загрузочный патрубок, колбасный шприц, насадки для кеббе, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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