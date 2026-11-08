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Уцененный товар Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 750446
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Уцененный товар Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey уцененный, 750446

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Уценка
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 1
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 2
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 3
  • Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
16 760 руб.  19 720 руб. 
Начислим 269 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey уцененный
16 760 руб. -15%
19 720 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Уцененный товар Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey уцененный

Причина уценки: нарушена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смартфон, кабель, адаптер, чехол, симключ, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey уцененный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: нарушена упаковка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смартфон, кабель, адаптер, чехол, симключ, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey уцененный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 16760 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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