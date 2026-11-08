Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 530 руб.
В наличии
Код товара: 748677
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
14 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Blue
Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Синий, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Синий, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/128Gb Blue – стоимость товара 14530 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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