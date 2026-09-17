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T. Rex - 1970 (5014797907621) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - 1970 (5014797907621) виниловая пластинка

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T. Rex - 1970 (5014797907621) - фото 2
T. Rex - 1970 (5014797907621) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1970
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - 1970 (5014797907621) - фото 1
  • T. Rex - 1970 (5014797907621) - фото 2
  • T. Rex - 1970 (5014797907621) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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T. Rex - 1970 (5014797907621) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797907621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1970
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Prelude, By the light of a magical moon, Woodland bop, Lofty skies, Elemental child, A day laye, Oh baby, Childe, Jewel, Summer deep, Diamond meadows, Seagull woman, Is it love?, Ride a white swan, The time of love is now, Beltane walk, Suneye, Summertime blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара T. Rex - 1970 (5014797907621) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prelude, By the light of a magical moon, Woodland bop, Lofty skies, Elemental child, A day laye, Oh baby, Childe, Jewel, Summer deep, Diamond meadows, Seagull woman, Is it love?, Ride a white swan, The time of love is now, Beltane walk, Suneye, Summertime blues

Отзывы о товаре T. Rex - 1970 (5014797907621) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797907621]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
1970
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Prelude, By the light of a magical moon, Woodland bop, Lofty skies, Elemental child, A day laye, Oh baby, Childe, Jewel, Summer deep, Diamond meadows, Seagull woman, Is it love?, Ride a white swan, The time of love is now, Beltane walk, Suneye, Summertime blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prelude, By the light of a magical moon, Woodland bop, Lofty skies, Elemental child, A day laye, Oh baby, Childe, Jewel, Summer deep, Diamond meadows, Seagull woman, Is it love?, Ride a white swan, The time of love is now, Beltane walk, Suneye, Summertime blues
Самовывоз
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T. Rex - 1970 (5014797907621) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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