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Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) виниловая пластинка

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Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Soon Over Babaluma
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) - фото 1
  • Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) - фото 2
  • Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) - фото 3
  • Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748387
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[4015887001015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Soon Over Babaluma
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dizzy Dizzy, Come Sta, La Luna, Splash, Chain Reaction Quantum Physics
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) виниловая пластинка

Шестой студийный альбом группы, выпущенный в 1974 году, стал первым после того, как группу покинул певец Дамо Судзуки. Пение было здесь в основном его взяли на себя гитарист Майкл Кароли и клавишник Ирмин Шмидт. «Soon Over Babluma» продолжает «эмбиентное звучание» предыдущего альбома «Future Days», но также включает в себя «оптимистичные» треки, такие как «Chain Reaction» или «Dizzy Dizzy». Один из самых разноплановых альбомов группы!

Отзывы о товаре Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spoon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spoon
Barcode
[4015887001015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Can
Альбом (сингл)
Soon Over Babaluma
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dizzy Dizzy, Come Sta, La Luna, Splash, Chain Reaction Quantum Physics
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Шестой студийный альбом группы, выпущенный в 1974 году, стал первым после того, как группу покинул певец Дамо Судзуки. Пение было здесь в основном его взяли на себя гитарист Майкл Кароли и клавишник Ирмин Шмидт. «Soon Over Babluma» продолжает «эмбиентное звучание» предыдущего альбома «Future Days», но также включает в себя «оптимистичные» треки, такие как «Chain Reaction» или «Dizzy Dizzy». Один из самых разноплановых альбомов группы!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Can - Soon Over Babaluma (4015887001015) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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