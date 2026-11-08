Вертикальный пылесос Trouver K20 Flex Reach (HMH13A) Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вертикальный пылесос Trouver K20 Flex Reach (HMH13A) Black
Вертикальный пылесос Trouver в чёрном цвете сочетает сухую и влажную уборку, помогая поддерживать чистоту без использования отдельных устройств. Питание от аккумулятора делает уборку свободной от проводов, а Li-Ion аккумулятор ёмкостью 2600 мА·ч обеспечивает до 45 минут работы. Контейнерный пылесборник на 0,6 л удобен для повседневной уборки. Мощность 300 Вт и регулятор мощности на ручке позволяют управлять интенсивностью работы прямо в процессе уборки. Составная труба всасывания практична в использовании, а уровень шума составляет 76 дБ. После уборки пылесос можно разместить на станции хранения — так он занимает своё место и всегда готов к следующему использованию.
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