Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
Пылесборник - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб.
В наличии
Код товара: 747610
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
280 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал
полипропилен
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
Пылесборник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
50
Описание товара Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм
Пылесборник для буров MATRIX 4-10мм 912306 - подходит для использования с бурами и сверлами диаметром 4-10 мм. Он собирает пыль, шлам и не допускает их распространения во время работы дрелью или перфоратором. Пылесборник пригодится при проведении ремонтных и строительных работ. Преимущества: Корпус изготовлен из полипропилена, поэтому пылесборник отличается легкостью (56 г) и прочностью Прозрачный корпус позволяет отслеживать степень заполнения сборника для своевременной очистки Пылесборник имеет мягкую накладку, за счет чего плотно прилегает к инструменту и не слетает с бура Комплектация: Пылесборник для буров 1 шт. Упаковка 1 шт.
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Бренд
Материал
полипропилен
Материал назначения
Пластик
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Комплектация
Пылесборник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пылесборник для буров MATRIX 4-10мм 912306 - подходит для использования с бурами и сверлами диаметром 4-10 мм. Он собирает пыль, шлам и не допускает их распространения во время работы дрелью или перфоратором. Пылесборник пригодится при проведении ремонтных и строительных работ. Преимущества: Корпус изготовлен из полипропилена, поэтому пылесборник отличается легкостью (56 г) и прочностью Прозрачный корпус позволяет отслеживать степень заполнения сборника для своевременной очистки Пылесборник имеет мягкую накладку, за счет чего плотно прилегает к инструменту и не слетает с бура Комплектация: Пылесборник для буров 1 шт. Упаковка 1 шт.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пылесборник для буров Matrix 912306, 4-10 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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