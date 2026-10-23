Набор бит DENZEL 7711332, S2x4", 5 шт.
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Характеристики
Описание товара Набор бит DENZEL 7711332, S2x4", 5 шт.
Набор бит TORX 27 х 50 мм Denzel включает в себя 5 насадок с хвостовиками 1/4 дюйма из стали S2 для работы с шуруповертами. Шлиц в форме звезды служит для быстрого монтажа и демонтажа винтов при сборке бытовой техники и электроприборов. Набор универсален и подходит как для бытового, так и для профессионального применения. Благодаря конструктивной особенности лучи «звезды» надежно сцепляются с крепежом, нагрузка равномерно распределяется на все грани, это снижает риск соскальзывания биты и обеспечивает высокую точность работ.
Преимущества
- Долговечность и надежность — биты сделаны из японской легированной стали S2 твердостью 54-58 HRC, что повышает их износостойкость и увеличивает срок службы.
- Высокое качество — точное исполнение шлица и максимальный контроль качества на производстве в Тайване позволяют добиться выверенности каждой биты и предотвратить проскальзывание рабочей части в головке крепежа.
- Удобная работа — намагниченный шлиц позволяет направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Антикоррозионные свойства — защитное никелированное покрытие продлевает срок службы насадок.
- Каждая бита защищена от подделок — об этом свидетельствует цветное кольцо с логотипом ТМ Denzel.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом.
- Большой запас — набора из 5 штук достаточно для снабжения бригады работников.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Набор бит TORX 27 х 50 мм Denzel включает в себя 5 насадок с хвостовиками 1/4 дюйма из стали S2 для работы с шуруповертами. Шлиц в форме звезды служит для быстрого монтажа и демонтажа винтов при сборке бытовой техники и электроприборов. Набор универсален и подходит как для бытового, так и для профессионального применения. Благодаря конструктивной особенности лучи «звезды» надежно сцепляются с крепежом, нагрузка равномерно распределяется на все грани, это снижает риск соскальзывания биты и обеспечивает высокую точность работ.
Преимущества
- Долговечность и надежность — биты сделаны из японской легированной стали S2 твердостью 54-58 HRC, что повышает их износостойкость и увеличивает срок службы.
- Высокое качество — точное исполнение шлица и максимальный контроль качества на производстве в Тайване позволяют добиться выверенности каждой биты и предотвратить проскальзывание рабочей части в головке крепежа.
- Удобная работа — намагниченный шлиц позволяет направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Антикоррозионные свойства — защитное никелированное покрытие продлевает срок службы насадок.
- Каждая бита защищена от подделок — об этом свидетельствует цветное кольцо с логотипом ТМ Denzel.
- Удобное хранение — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом.
- Большой запас — набора из 5 штук достаточно для снабжения бригады работников.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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