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Набор бит DENZEL 7711331, S1x4", 5 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит DENZEL 7711331, S1x4", 5 шт.

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Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 1
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Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 3
Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 4
Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 5
Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 6
Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размер хвостовика
1/4"
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 1
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 2
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 3
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 4
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 5
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 6
  • Набор бит DENZEL 7711331, S1x4&quot;, 5 шт. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746946
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит DENZEL 7711331, S1x4", 5 шт.
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Размер хвостовика
1/4"
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита Torx 25 - 5 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
18х6х2
Вес, г.
90

Описание товара Набор бит DENZEL 7711331, S1x4", 5 шт.

Набор бит TORX 25 х 50 мм Denzel включает в себя 5 насадок с хвостовиками 1/4 дюйма из стали S2 для работы с шуруповертами. Шлиц в форме звезды служит для быстрого монтажа и демонтажа винтов при сборке бытовой техники и электроприборов. Набор универсален и подходит как для бытового, так и для профессионального применения. Благодаря конструктивной особенности лучи «звезды» надежно сцепляются с крепежом, нагрузка равномерно распределяется на все грани, это снижает риск соскальзывания биты и обеспечивает высокую точность работ.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — биты сделаны из японской легированной стали S2 твердостью 54-58 HRC, что повышает их износостойкость и увеличивает срок службы.
  • Высокое качество — точное исполнение шлица и максимальный контроль качества на производстве в Тайване позволяют добиться выверенности каждой биты и предотвратить проскальзывание рабочей части в головке крепежа.
  • Удобная работа — намагниченный шлиц позволяет направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
  • Антикоррозионные свойства — защитное никелированное покрытие продлевает срок службы насадок.
  • Каждая бита защищена от подделок — об этом свидетельствует цветное кольцо с логотипом ТМ Denzel.
  • Удобное хранение — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом.

Отзывы о товаре Набор бит DENZEL 7711331, S1x4", 5 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Размер хвостовика
1/4"
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита Torx 25 - 5 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор бит TORX 25 х 50 мм Denzel включает в себя 5 насадок с хвостовиками 1/4 дюйма из стали S2 для работы с шуруповертами. Шлиц в форме звезды служит для быстрого монтажа и демонтажа винтов при сборке бытовой техники и электроприборов. Набор универсален и подходит как для бытового, так и для профессионального применения. Благодаря конструктивной особенности лучи «звезды» надежно сцепляются с крепежом, нагрузка равномерно распределяется на все грани, это снижает риск соскальзывания биты и обеспечивает высокую точность работ.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — биты сделаны из японской легированной стали S2 твердостью 54-58 HRC, что повышает их износостойкость и увеличивает срок службы.
  • Высокое качество — точное исполнение шлица и максимальный контроль качества на производстве в Тайване позволяют добиться выверенности каждой биты и предотвратить проскальзывание рабочей части в головке крепежа.
  • Удобная работа — намагниченный шлиц позволяет направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
  • Антикоррозионные свойства — защитное никелированное покрытие продлевает срок службы насадок.
  • Каждая бита защищена от подделок — об этом свидетельствует цветное кольцо с логотипом ТМ Denzel.
  • Удобное хранение — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор бит DENZEL 7711331, S1x4", 5 шт. - по цене 250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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