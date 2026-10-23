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Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт

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Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 1
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 2
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 3
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 4
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 5
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 6
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 1
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 2
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 3
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 4
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 5
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 6
  • Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Магнитные насадки для круглых бит - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х5х2
Вес, г.
5

Описание товара Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт

Магнитные насадки для бит Denzel 11738 предназначена для работы с битами с круглым профилем. Диаметр составляет 6,35 мм, длина — 25,6 мм. Магниты типа N35 позволяют быстро установить и надежно зафиксировать крепеж. Насадки упрощают работу с резьбовым крепежом при помощи ручного и электрического инструмента, совместимого с хвостовиками 1/4?.

Преимущества

  • Эффективность — благодаря насадкам шлиц не проскальзывает в головке крепежа, что продлевает срок службы биты и повышает скорость работы.
  • Надежность — насадки изготовлены из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к деформации и коррозии.
  • Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, что позволяет работать вдвоем или оставить одну насадку про запас.



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Отзывы о товаре Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Магнитные насадки для круглых бит - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Магнитные насадки для бит Denzel 11738 предназначена для работы с битами с круглым профилем. Диаметр составляет 6,35 мм, длина — 25,6 мм. Магниты типа N35 позволяют быстро установить и надежно зафиксировать крепеж. Насадки упрощают работу с резьбовым крепежом при помощи ручного и электрического инструмента, совместимого с хвостовиками 1/4?.

Преимущества

  • Эффективность — благодаря насадкам шлиц не проскальзывает в головке крепежа, что продлевает срок службы биты и повышает скорость работы.
  • Надежность — насадки изготовлены из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к деформации и коррозии.
  • Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, что позволяет работать вдвоем или оставить одну насадку про запас.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Магнитная насадка для бит DENZEL 11738, для круглых бит, 2 шт - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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