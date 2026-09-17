Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт.
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Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер хвостовика
1/4", 6,35 мм
Наконечник
PH, SL, S2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
В наличии
Код товара: 744526
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер хвостовика
1/4", 6,35 мм
Наконечник
PH, SL, S2
Комплектация
Карманный пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм - 7 шт: РН0, РН1, РН2, РН3, SL5, SL6, SL7Магнитный битодержатель - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х3х1
Вес, г.
90
Описание товара Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт.
Набор бит Denzel 133577 состоит из 8 предметов: 7 бит длиной 25 мм и магнитного держателя. Используется для работы с крепежом со шлицами PH 0, 1, 2, 3 и SL 5, 6 и 7. Оснастка с идеальной геометрией выдерживает длительное использование без потери рабочих свойств.
Преимущества
- Износостойкость — биты изготовлены из легированной стали S2, закалены до твердости 62 HRC, за счет чего устойчивы к деформации при больших нагрузках.
- Надежная фиксация — магнитный адаптер надежно удерживает биты, поэтому они не выпадают во время работы.
- Долговечность — хромовое покрытие предотвращает преждевременный износ магнитного адаптера и обеспечивает защиту от коррозии.
- Намагниченный наконечник бит — бита надежно соединяется с головкой крепежа, что удобно для работы в труднодоступных местах
- Шестигранный хвостовик 1/4? — биты и магнитный адаптер можно использовать с другим подходящим инструментом.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом футляре, который также может служить рукояткой во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер хвостовика
1/4", 6,35 мм
Наконечник
PH, SL, S2
Комплектация
Карманный пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм - 7 шт: РН0, РН1, РН2, РН3, SL5, SL6, SL7Магнитный битодержатель - 1 шт
Страна производитель
Китай
Набор бит Denzel 133577 состоит из 8 предметов: 7 бит длиной 25 мм и магнитного держателя. Используется для работы с крепежом со шлицами PH 0, 1, 2, 3 и SL 5, 6 и 7. Оснастка с идеальной геометрией выдерживает длительное использование без потери рабочих свойств.
Преимущества
- Износостойкость — биты изготовлены из легированной стали S2, закалены до твердости 62 HRC, за счет чего устойчивы к деформации при больших нагрузках.
- Надежная фиксация — магнитный адаптер надежно удерживает биты, поэтому они не выпадают во время работы.
- Долговечность — хромовое покрытие предотвращает преждевременный износ магнитного адаптера и обеспечивает защиту от коррозии.
- Намагниченный наконечник бит — бита надежно соединяется с головкой крепежа, что удобно для работы в труднодоступных местах
- Шестигранный хвостовик 1/4? — биты и магнитный адаптер можно использовать с другим подходящим инструментом.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом футляре, который также может служить рукояткой во время работы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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