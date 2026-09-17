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Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт.

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Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 1
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 2
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 3
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 4
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 5
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 6
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 7
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 8
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 9
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 10
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Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 12
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 13
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 14
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 15
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 16
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 17
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер хвостовика
1/4", 6,35 мм
Наконечник
PH, SL, S2
  • Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 1
  • Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 2
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  • Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 5
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  • Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 16
  • Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 17
  • Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744526
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт.
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер хвостовика
1/4", 6,35 мм
Наконечник
PH, SL, S2
Комплектация
Карманный пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм - 7 шт: РН0, РН1, РН2, РН3, SL5, SL6, SL7Магнитный битодержатель - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х3х1
Вес, г.
90

Описание товара Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт.

Набор бит Denzel 133577 состоит из 8 предметов: 7 бит длиной 25 мм и магнитного держателя. Используется для работы с крепежом со шлицами PH 0, 1, 2, 3 и SL 5, 6 и 7. Оснастка с идеальной геометрией выдерживает длительное использование без потери рабочих свойств.

Преимущества

  • Износостойкость — биты изготовлены из легированной стали S2, закалены до твердости 62 HRC, за счет чего устойчивы к деформации при больших нагрузках.
  • Надежная фиксация — магнитный адаптер надежно удерживает биты, поэтому они не выпадают во время работы.
  • Долговечность — хромовое покрытие предотвращает преждевременный износ магнитного адаптера и обеспечивает защиту от коррозии.
  • Намагниченный наконечник бит — бита надежно соединяется с головкой крепежа, что удобно для работы в труднодоступных местах
  • Шестигранный хвостовик 1/4? — биты и магнитный адаптер можно использовать с другим подходящим инструментом.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом футляре, который также может служить рукояткой во время работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер хвостовика
1/4", 6,35 мм
Наконечник
PH, SL, S2
Комплектация
Карманный пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм - 7 шт: РН0, РН1, РН2, РН3, SL5, SL6, SL7Магнитный битодержатель - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит Denzel 133577 состоит из 8 предметов: 7 бит длиной 25 мм и магнитного держателя. Используется для работы с крепежом со шлицами PH 0, 1, 2, 3 и SL 5, 6 и 7. Оснастка с идеальной геометрией выдерживает длительное использование без потери рабочих свойств.

Преимущества

  • Износостойкость — биты изготовлены из легированной стали S2, закалены до твердости 62 HRC, за счет чего устойчивы к деформации при больших нагрузках.
  • Надежная фиксация — магнитный адаптер надежно удерживает биты, поэтому они не выпадают во время работы.
  • Долговечность — хромовое покрытие предотвращает преждевременный износ магнитного адаптера и обеспечивает защиту от коррозии.
  • Намагниченный наконечник бит — бита надежно соединяется с головкой крепежа, что удобно для работы в труднодоступных местах
  • Шестигранный хвостовик 1/4? — биты и магнитный адаптер можно использовать с другим подходящим инструментом.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом футляре, который также может служить рукояткой во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит с магнитным держателем DENZEL 133577, S2, 8 шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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