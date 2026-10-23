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Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт.

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Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 1
Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 2
Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 3
Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 1
  • Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 2
  • Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 3
  • Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32&quot;x2&quot;, 5 шт. - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746945
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт.
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита S - 5 шт
Размеры в упаковке, см
13х9х1
Вес, г.
60

Описание товара Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт.

Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт.



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Отзывы о товаре Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита S - 5 шт
Описание
Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор бит DENZEL 7711313, SL9/32"x2", 5 шт. - по цене 250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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