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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм

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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 1
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 2
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 3
Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
135
Диаметр колеса, мм
160
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 1
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 2
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 3
  • Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745029
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
135
Диаметр колеса, мм
160
Диаметр отверстия для крепежа, мм
160
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
980

Описание товара Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм

Колесо хозяйственное Сибртех 687055 диаметром 160 мм служит для перемещения грузов и устанавливается на ручные тележки стандартной грузоподъемности. Устойчиво к перепадам температур и может использоваться как в помещении, так и вне его. Колесо востребовано на торговых и производственных предприятиях, а также на складах.

Преимущества

  • Универсальность — контактная поверхность выполнена из прочной резины, поэтому колесо может применяться на различных покрытиях, долгое время сохраняя рабочие качества.
  • Долговечность — стальной обод оцинкован для защиты от коррозии.
  • Плавный ход — подшипниковая втулка обеспечивает легкое вращение.

Отзывы о товаре Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
135
Диаметр колеса, мм
160
Диаметр отверстия для крепежа, мм
160
Диаметр оси колеса, мм
20
Длина ступицы, мм
56
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Колесо хозяйственное Сибртех 687055 диаметром 160 мм служит для перемещения грузов и устанавливается на ручные тележки стандартной грузоподъемности. Устойчиво к перепадам температур и может использоваться как в помещении, так и вне его. Колесо востребовано на торговых и производственных предприятиях, а также на складах.

Преимущества

  • Универсальность — контактная поверхность выполнена из прочной резины, поэтому колесо может применяться на различных покрытиях, долгое время сохраняя рабочие качества.
  • Долговечность — стальной обод оцинкован для защиты от коррозии.
  • Плавный ход — подшипниковая втулка обеспечивает легкое вращение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо хозяйственное СИБРТЕХ 687055, диаметр 160 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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