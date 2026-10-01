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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное

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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 1
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 2
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 3
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 4
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 5
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 6
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Размер кронштейна, мм
76x76 мм
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 1
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 2
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 3
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 4
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 5
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 6
  • Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Диаметр отверстия для крепежа, мм
100
Диаметр оси колеса, мм
10
Длина ступицы, мм
32
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
76x76 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х8
Вес, г.
610

Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное

Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное

Отзывы о товаре Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Диаметр отверстия для крепежа, мм
100
Диаметр оси колеса, мм
10
Длина ступицы, мм
32
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
76x76 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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