Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Размер кронштейна, мм
76x76 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб.
В наличии
Код товара: 745044
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
520 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Диаметр отверстия для крепежа, мм
100
Диаметр оси колеса, мм
10
Длина ступицы, мм
32
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
76x76 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х8
Вес, г.
610
Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
65
Диаметр колеса, мм
100
Диаметр отверстия для крепежа, мм
100
Диаметр оси колеса, мм
10
Длина ступицы, мм
32
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
76x76 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68721, диаметр 100 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 520 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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