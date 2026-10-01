Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
325
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 745049
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780 руб.
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Характеристики
Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
325
Длина ступицы, мм
100
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х11
Вес, кг.
1.85
Описание товара Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм
Пневматическое колесо 4.00-6 Palisad 68938 диаметром 325 мм, с длиной оси 100 мм и внутренним диаметром подшипника 16 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Благодаря шариковым подшипникам обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.
Преимущества
- Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
- Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
- Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
PALISAD
Грузоподъемность, кг
180
Диаметр колеса, мм
325
Длина ступицы, мм
100
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пневматическое колесо 4.00-6 Palisad 68938 диаметром 325 мм, с длиной оси 100 мм и внутренним диаметром подшипника 16 мм, предназначено для перевозки грузов с помощью тачки. Благодаря шариковым подшипникам обеспечивает высокую проходимость и рассчитано на ежедневное использование на ровном или рыхлом грунте.
Преимущества
- Надежность и коррозионная стойкость — стальной диск изготовлен методом точечной сваркой половинок по всей окружности и покрыт порошковой краской.
- Бесшумное и безопасное перемещение — резиновая шина не портит напольное покрытие и двигается очень тихо.
- Комфортная работа — пневматическое колесо эффективно поглощает вибрации даже при полной загрузке тачки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колесо пневматическое PALISAD 68938, 4.00-6, D325 мм, подш. внут. диам. 16мм, длина оси 100мм