Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
100
Диаметр колеса, мм
125
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 745045
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
550 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
100
Диаметр колеса, мм
125
Диаметр отверстия для крепежа, мм
125
Диаметр оси колеса, мм
15
Длина ступицы, мм
39
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х8
Вес, кг.
1.11
Описание товара Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
полипропилен, термопласт резина, цинк
Грузоподъемность, кг
100
Диаметр колеса, мм
125
Диаметр отверстия для крепежа, мм
125
Диаметр оси колеса, мм
15
Длина ступицы, мм
39
Толщина крепления, мм
2
Размер крепежных отверстий, мм
8
Размер кронштейна, мм
100x80 мм
Комплектация
Колесо - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Колесо поворотное с тормозом СИБРТЕХ 68722, диаметр 125 мм, крепление платформенное - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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