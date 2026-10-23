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Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка

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Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
328
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
328
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х3
Вес, г.
710

Описание товара Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка

Молоток-гвоздодер Matrix 10450 длиной 330 мм, с головкой весом 450 г и диаметром бойка 27 мм, с фибергласовой обрезиненной рукояткой, — ударный инструмент, предназначенный для забивания крепежа Клиновидная прорезь позволяет подцеплять согнувшиеся гвозди для их выпрямления. Молоток будет полезен строителю, столяру, плотнику, сборщику мебели, а также пригодится для домашнего использования.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45, рабочие части прошли селективную закалку и устойчивы к образованию трещин и сколов.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердость бойка составляет 40-50 HRC.
  • Надежная конструкция — рукоятка зафиксирована при помощи эпоксидного клея, удлиненная область всада защищает ее от расшатывания и от ударов о гвоздь в случае промаха.
  • Работа без ощущения усталости — фибергласовая рукоятка эффективно гасит колебания при отдаче.
  • Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой не выскальзывает из руки, благодаря вентиляционным прорезям в ней ладонь не потеет.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
328
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Молоток-гвоздодер Matrix 10450 длиной 330 мм, с головкой весом 450 г и диаметром бойка 27 мм, с фибергласовой обрезиненной рукояткой, — ударный инструмент, предназначенный для забивания крепежа Клиновидная прорезь позволяет подцеплять согнувшиеся гвозди для их выпрямления. Молоток будет полезен строителю, столяру, плотнику, сборщику мебели, а также пригодится для домашнего использования.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — головка изготовлена из среднеуглеродистой стали 45, рабочие части прошли селективную закалку и устойчивы к образованию трещин и сколов.
  • Устойчивость к ударным нагрузкам — твердость бойка составляет 40-50 HRC.
  • Надежная конструкция — рукоятка зафиксирована при помощи эпоксидного клея, удлиненная область всада защищает ее от расшатывания и от ударов о гвоздь в случае промаха.
  • Работа без ощущения усталости — фибергласовая рукоятка эффективно гасит колебания при отдаче.
  • Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой не выскальзывает из руки, благодаря вентиляционным прорезям в ней ладонь не потеет.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер Matrix 10450, 450 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка - по цене 630 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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