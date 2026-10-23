Молоток-гвоздодер GROSS 10414, 200 г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY
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Характеристики
Описание товара Молоток-гвоздодер GROSS 10414, 200 г, угол 45, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY
Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10414 длиной 305 мм, с рабочей головой весом 200 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 45°, позволяет легко выпрямить гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежом разного размера. Края гвоздодера можно затачивать для лучшего захвата шляпки гвоздя. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — голова изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 45-55 HRC отличаются износостойкостью.
- Надежная фиксация головы — рукоятка расклинена двойным клином.
- Встроенный магнит — при помощи паза Nail Starter можно произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой, что позволяет эффективно работать даже в труднодоступных местах.
- Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет рабочие части от образования коррозии, на рукоятку нанесен бесцветный лак для предотвращения разбухания и рассыхания.
- Прочная рукоятка — древесина American Hickory (американский орешник) обладает высокой прочностью на изгиб и эффективно поглощает вибрации от ударов.
- Продуманная конструкция — увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара.
- Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
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Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10414 длиной 305 мм, с рабочей головой весом 200 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 45°, позволяет легко выпрямить гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежом разного размера. Края гвоздодера можно затачивать для лучшего захвата шляпки гвоздя. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность и долговечность — голова изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
- Высокий ресурс — рабочие части твердостью 45-55 HRC отличаются износостойкостью.
- Надежная фиксация головы — рукоятка расклинена двойным клином.
- Встроенный магнит — при помощи паза Nail Starter можно произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой, что позволяет эффективно работать даже в труднодоступных местах.
- Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет рабочие части от образования коррозии, на рукоятку нанесен бесцветный лак для предотвращения разбухания и рассыхания.
- Прочная рукоятка — древесина American Hickory (американский орешник) обладает высокой прочностью на изгиб и эффективно поглощает вибрации от ударов.
- Продуманная конструкция — увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара.
- Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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