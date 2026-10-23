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Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка

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Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 6
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 7
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 8
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 9
Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
328
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 5
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 6
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 7
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 8
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 9
  • Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744713
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
328
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х3
Вес, г.
690

Описание товара Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка

Молоток-гвоздодер Matrix 10446 с головкой весом 450 г, бойком с магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, используется для забивания гвоздей, а также способен вытянуть и придать правильную форму неправильно вбитому крепежу. В верхней части бойка имеется паз с магнитом, в котором можно зафиксировать гвоздь, — это позволяет не придерживать его рукой при забивании. Молоток-гвоздодер используется в строительстве, а также полезен при сборке мебели и в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Головка инструмента изготовлена из прочной среднеуглеродистой стали 45, поэтому устойчива к динамическим нагрузкам.
  • Селективная закалка рабочих частей придает им оптимальную твердость и предотвращает образование сколов и трещин.
  • Твердость бойка находится в диапазоне 40-50 HRC, поэтому он выдерживает повышенные ударные нагрузки.
  • Вклейка эпоксидным клеем надежно фиксирует головку — рукоятка не выскочит из нее при ударе.
  • Увеличенная «юбка» в месте входа рукоятки в головку обеспечивает надежность ее крепления и защиту от гвоздя при промахе.
  • Фибергласовая обрезиненная рукоятка поглощает колебания, не передавая вибрации от удара к руке мастера.
  • В рукоятке имеются вентиляционные прорези, что повышает комфорт при работе.
  • Отверстие в рукоятке позволяет подвешивать молоток-гвоздодер, что удобно для его хранения и транспортировки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
фиберглас, резина
Общая длина, мм
328
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
30
Страна производитель
Китай
Описание

Молоток-гвоздодер Matrix 10446 с головкой весом 450 г, бойком с магнитом и фибергласовой обрезиненной рукояткой, используется для забивания гвоздей, а также способен вытянуть и придать правильную форму неправильно вбитому крепежу. В верхней части бойка имеется паз с магнитом, в котором можно зафиксировать гвоздь, — это позволяет не придерживать его рукой при забивании. Молоток-гвоздодер используется в строительстве, а также полезен при сборке мебели и в домашнем хозяйстве.

Преимущества

  • Головка инструмента изготовлена из прочной среднеуглеродистой стали 45, поэтому устойчива к динамическим нагрузкам.
  • Селективная закалка рабочих частей придает им оптимальную твердость и предотвращает образование сколов и трещин.
  • Твердость бойка находится в диапазоне 40-50 HRC, поэтому он выдерживает повышенные ударные нагрузки.
  • Вклейка эпоксидным клеем надежно фиксирует головку — рукоятка не выскочит из нее при ударе.
  • Увеличенная «юбка» в месте входа рукоятки в головку обеспечивает надежность ее крепления и защиту от гвоздя при промахе.
  • Фибергласовая обрезиненная рукоятка поглощает колебания, не передавая вибрации от удара к руке мастера.
  • В рукоятке имеются вентиляционные прорези, что повышает комфорт при работе.
  • Отверстие в рукоятке позволяет подвешивать молоток-гвоздодер, что удобно для его хранения и транспортировки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер Matrix 10446, 450 г, боек c магнитом, фибергласовая обрезиненная рукоятка - по цене 700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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