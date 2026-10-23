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Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY

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Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 1
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 2
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 3
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 4
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 5
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 6
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 7
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 8
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 9
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
TPR, дерево, орех
Общая длина, мм
308
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 1
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 2
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 3
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 4
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 5
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 6
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 7
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 8
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 9
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
880 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY
880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
TPR, дерево, орех
Общая длина, мм
308
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х12х3
Вес, г.
450

Описание товара Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY

Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10417 длиной 305 мм, с головкой весом 280 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 75°, позволяет легко вытянуть гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежом разного размера. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — голова изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
  • Высокий ресурс — рабочие части твердостью 45-55 HRC отличаются износостойкостью.
  • Надежная фиксация головы — рукоятка расклинена двойным клином.
  • Встроенный магнит — при помощи паза Nail Starter можно произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой, что позволяет эффективно работать даже в труднодоступных местах.
  • Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет рабочие части от образования коррозии, на рукоятку нанесен бесцветный лак для предотвращения разбухания и рассыхания.
  • Прочная рукоятка — древесина American Hickory (американский орешник) обладает высокой прочностью на изгиб и эффективно поглощает вибрации от ударов.
  • Продуманная конструкция — увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара.
  • Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без ощущения усталости.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
TPR, дерево, орех
Общая длина, мм
308
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
27
Страна производитель
Китай
Описание

Молоток-гвоздодер Gross American Hickory 10417 длиной 305 мм, с головкой весом 280 г, с магнитом и обрезиненной рукояткой, предназначен для забивания крепежных элементов и извлечения неудачно вбитых гвоздей. Носок, загнутый под углом 75°, позволяет легко вытянуть гвоздь. Благодаря двум прорезям — мини и стандартной — молоток подходит для работы с крепежом разного размера. Инструмент будет полезен во время отделочных работ, при сборке мебели, пригодится также дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — голова изготовлена из среднеуглеродистой стали 45.
  • Высокий ресурс — рабочие части твердостью 45-55 HRC отличаются износостойкостью.
  • Надежная фиксация головы — рукоятка расклинена двойным клином.
  • Встроенный магнит — при помощи паза Nail Starter можно произвести первый удар по гвоздю, не придерживая его рукой, что позволяет эффективно работать даже в труднодоступных местах.
  • Защита от разрушения — специальное покрытие предохраняет рабочие части от образования коррозии, на рукоятку нанесен бесцветный лак для предотвращения разбухания и рассыхания.
  • Прочная рукоятка — древесина American Hickory (американский орешник) обладает высокой прочностью на изгиб и эффективно поглощает вибрации от ударов.
  • Продуманная конструкция — увеличенная область всада предохраняет рукоятку от деформации при изгибании и в случае промаха в момент удара.
  • Эргономичность — рукоятка с резиновой накладкой удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони, что позволяет долго работать без ощущения усталости.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер GROSS 10417, 280 г, угол 75, магнит, обрезиненная рукоятка AMERICAN HICKORY - по цене 880 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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