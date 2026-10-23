Top.Mail.Ru
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 5
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 6
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 7
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 8
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 9
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 10
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал рукоятки
металл, пластик, TPR
Общая длина, мм
371
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 5
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 6
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 7
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 8
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 9
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 10
  • Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744716
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка
2 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Материал рукоятки
металл, пластик, TPR
Общая длина, мм
371
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
31
Диаметр бойка, мм
31
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
37х13х4
Вес, г.
870

Описание товара Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка

Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GROSS
Класс товара
профессиональный
Материал рукоятки
металл, пластик, TPR
Общая длина, мм
371
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
31
Диаметр бойка, мм
31
Страна производитель
Тайвань
Описание
Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер GROSS 10470, 570 г, цельнокованый, трехкомпонентная рукоятка - по цене 2240 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...