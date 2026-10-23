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Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4"

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Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 1
  • Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 2
  • Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 3
  • Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 4
  • Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 5
  • Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4"
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Гибкий удлинитель - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
26х6х1
Вес, г.
70

Описание товара Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4"

Гибкий переходник для бит Gross 11367 длиной 145 мм, с присоединительным размером 1/4?, облегчает монтаж и демонтаж резьбовых соединений в труднодоступных местах. Позволяет работать со стандартными битами, легко меняя их. Устанавливается в патрон шуруповерта.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — переходник изготовлен из хромированной стали.
  • Оптимальная длина 14,5 см — мастер сможет с комфортом работать на участках, где недостаточно оснастки, установленной непосредственно на шуруповерт.
  • Гибкий стержень — переходник позволяет получить доступ к участкам, расположенным под углом к оси вращения патрона шуруповерта.
  • Надежная фиксация оснастки — магнитный держатель предотвращает выпадение биты.
  • Эффективная работа — вращающееся кольцо позволяет удерживать гибкий переходник для стабилизации крепежа.



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Отзывы о товаре Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Гибкий удлинитель - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Гибкий переходник для бит Gross 11367 длиной 145 мм, с присоединительным размером 1/4?, облегчает монтаж и демонтаж резьбовых соединений в труднодоступных местах. Позволяет работать со стандартными битами, легко меняя их. Устанавливается в патрон шуруповерта.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — переходник изготовлен из хромированной стали.
  • Оптимальная длина 14,5 см — мастер сможет с комфортом работать на участках, где недостаточно оснастки, установленной непосредственно на шуруповерт.
  • Гибкий стержень — переходник позволяет получить доступ к участкам, расположенным под углом к оси вращения патрона шуруповерта.
  • Надежная фиксация оснастки — магнитный держатель предотвращает выпадение биты.
  • Эффективная работа — вращающееся кольцо позволяет удерживать гибкий переходник для стабилизации крепежа.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Гибкий переходник для бит GROSS 11367, 145мм, 1/4" - по цене 450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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