Бита с торцевой головкой GROSS 11619, магнит, Nut-Driver, 10 мм, S2
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Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб.
В наличии
Код товара: 744659
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500 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита с торцевой головкой - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х6х3
Вес, г.
40
Описание товара Бита с торцевой головкой GROSS 11619, магнит, Nut-Driver, 10 мм, S2
Бита с торцевой головкой Gross Nut-Driver 11619 из стали S2, размером 10 мм, с магнитом, применяется в качестве профессиональной оснастки для шуруповертов. Она предназначена для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадка выдерживает интенсивные нагрузки и сохраняет рабочие свойства даже при длительном использовании.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус изготовлен из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
- Встроенный магнит — крепеж не выпадает из биты, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
- Комфортная работа — благодаря вращающейся гильзе-воротнику удобно удерживать биту и стабилизировать крепежный элемент.
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Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита с торцевой головкой - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Бита с торцевой головкой Gross Nut-Driver 11619 из стали S2, размером 10 мм, с магнитом, применяется в качестве профессиональной оснастки для шуруповертов. Она предназначена для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадка выдерживает интенсивные нагрузки и сохраняет рабочие свойства даже при длительном использовании.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — корпус изготовлен из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
- Встроенный магнит — крепеж не выпадает из биты, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
- Комфортная работа — благодаря вращающейся гильзе-воротнику удобно удерживать биту и стабилизировать крепежный элемент.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Бита с торцевой головкой GROSS 11619, магнит, Nut-Driver, 10 мм, S2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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