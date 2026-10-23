Гибкий переходник для бит GROSS 11369, 190мм, 1/4"
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Характеристики
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 744621
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Загружаем...
490 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Гибкий удлинитель - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
28х6х2
Вес, г.
90
Описание товара Гибкий переходник для бит GROSS 11369, 190мм, 1/4"
Гибкий переходник для бит Gross 11369 длиной 190 мм, с присоединительным размером 1/4?, облегчает монтаж и демонтаж резьбовых соединений в труднодоступных местах. Позволяет работать со стандартными битами, легко меняя их. Устанавливается в патрон шуруповерта.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — переходник изготовлен из хромированной стали.
- Оптимальная длина 19 см — мастер сможет с комфортом работать на участках, где недостаточно оснастки, установленной непосредственно на шуруповерт.
- Гибкий стержень — переходник позволяет получить доступ к участкам, расположенным под углом к оси вращения патрона шуруповерта.
- Надежная фиксация оснастки — магнитный держатель предотвращает выпадение биты.
- Эффективная работа — вращающееся кольцо позволяет удерживать гибкий переходник для стабилизации крепежа.
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Бренд
GROSS
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Гибкий удлинитель - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Гибкий переходник для бит Gross 11369 длиной 190 мм, с присоединительным размером 1/4?, облегчает монтаж и демонтаж резьбовых соединений в труднодоступных местах. Позволяет работать со стандартными битами, легко меняя их. Устанавливается в патрон шуруповерта.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — переходник изготовлен из хромированной стали.
- Оптимальная длина 19 см — мастер сможет с комфортом работать на участках, где недостаточно оснастки, установленной непосредственно на шуруповерт.
- Гибкий стержень — переходник позволяет получить доступ к участкам, расположенным под углом к оси вращения патрона шуруповерта.
- Надежная фиксация оснастки — магнитный держатель предотвращает выпадение биты.
- Эффективная работа — вращающееся кольцо позволяет удерживать гибкий переходник для стабилизации крепежа.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Гибкий переходник для бит GROSS 11369, 190мм, 1/4" - по цене 490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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