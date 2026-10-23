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Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт.

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Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 1
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 2
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 3
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 4
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 5
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 6
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 7
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 8
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 9
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 10
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 11
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 12
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 13
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 14
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
HEX, PH, SL, TR, PZ, TT, SP, SPAN, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, торцевые головки, SL4, SL5, PZ3, T10, T15, T25
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 1
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 2
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 3
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 4
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 5
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 6
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 7
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 8
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 9
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 10
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 11
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 12
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 13
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 14
  • Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт.
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
HEX, PH, SL, TR, PZ, TT, SP, SPAN, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, торцевые головки, SL4, SL5, PZ3, T10, T15, T25
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, T10, T15, T25, SQ1, SQ2 - 14 штБиты 50 мм: PZ1, PZ2 - 2 штБитодержатель - 1 штДержатель бит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х5
Вес, г.
210

Описание товара Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт.

Многофункциональный набор Matrix 11383 включает 18 бит из стали CrV для шуруповертов, ручных и механических отверток. В комплект входит 14 бит разных типоразмеров длиной 25 мм и 2 удлиненные биты 50 мм для работ в труднодоступных местах. Они позволяют проводить монтажные/демонтажные работы с шурупами и саморезами, имеющими шлицы различного типа. Набор будет полезен для решения бытовых и профессиональных задач по сборке мебели и ремонту техники.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
  • Магнитный адаптер с зажимным механизмом — биты надежно держатся без риска выпадения и быстро снимаются, что экономит время мастера.
  • Коррозионная стойкость — на поверхность насадок нанесено защитное хромированное покрытие.
  • Продуманная конструкция — благодаря встроенному присоединительному шестиграннику для битодержателя бокс при необходимости трансформируется в отвертку.
  • Удобное хранение и транспортировка — биты поставляются в пластиковом боксе со съемным карабином для подвешивания на поясе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт.




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
HEX, PH, SL, TR, PZ, TT, SP, SPAN, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, торцевые головки, SL4, SL5, PZ3, T10, T15, T25
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, T10, T15, T25, SQ1, SQ2 - 14 штБиты 50 мм: PZ1, PZ2 - 2 штБитодержатель - 1 штДержатель бит - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Многофункциональный набор Matrix 11383 включает 18 бит из стали CrV для шуруповертов, ручных и механических отверток. В комплект входит 14 бит разных типоразмеров длиной 25 мм и 2 удлиненные биты 50 мм для работ в труднодоступных местах. Они позволяют проводить монтажные/демонтажные работы с шурупами и саморезами, имеющими шлицы различного типа. Набор будет полезен для решения бытовых и профессиональных задач по сборке мебели и ремонту техники.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
  • Магнитный адаптер с зажимным механизмом — биты надежно держатся без риска выпадения и быстро снимаются, что экономит время мастера.
  • Коррозионная стойкость — на поверхность насадок нанесено защитное хромированное покрытие.
  • Продуманная конструкция — благодаря встроенному присоединительному шестиграннику для битодержателя бокс при необходимости трансформируется в отвертку.
  • Удобное хранение и транспортировка — биты поставляются в пластиковом боксе со съемным карабином для подвешивания на поясе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт. - по цене 640 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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