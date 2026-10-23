Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт.
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Характеристики
Описание товара Многофункциональный набор бит Matrix 11383, CrV, 18 шт.
Многофункциональный набор Matrix 11383 включает 18 бит из стали CrV для шуруповертов, ручных и механических отверток. В комплект входит 14 бит разных типоразмеров длиной 25 мм и 2 удлиненные биты 50 мм для работ в труднодоступных местах. Они позволяют проводить монтажные/демонтажные работы с шурупами и саморезами, имеющими шлицы различного типа. Набор будет полезен для решения бытовых и профессиональных задач по сборке мебели и ремонту техники.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
- Магнитный адаптер с зажимным механизмом — биты надежно держатся без риска выпадения и быстро снимаются, что экономит время мастера.
- Коррозионная стойкость — на поверхность насадок нанесено защитное хромированное покрытие.
- Продуманная конструкция — благодаря встроенному присоединительному шестиграннику для битодержателя бокс при необходимости трансформируется в отвертку.
- Удобное хранение и транспортировка — биты поставляются в пластиковом боксе со съемным карабином для подвешивания на поясе.
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Многофункциональный набор Matrix 11383 включает 18 бит из стали CrV для шуруповертов, ручных и механических отверток. В комплект входит 14 бит разных типоразмеров длиной 25 мм и 2 удлиненные биты 50 мм для работ в труднодоступных местах. Они позволяют проводить монтажные/демонтажные работы с шурупами и саморезами, имеющими шлицы различного типа. Набор будет полезен для решения бытовых и профессиональных задач по сборке мебели и ремонту техники.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
- Магнитный адаптер с зажимным механизмом — биты надежно держатся без риска выпадения и быстро снимаются, что экономит время мастера.
- Коррозионная стойкость — на поверхность насадок нанесено защитное хромированное покрытие.
- Продуманная конструкция — благодаря встроенному присоединительному шестиграннику для битодержателя бокс при необходимости трансформируется в отвертку.
- Удобное хранение и транспортировка — биты поставляются в пластиковом боксе со съемным карабином для подвешивания на поясе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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