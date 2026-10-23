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Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4"

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Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 1
Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 2
Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 3
Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 4
Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 5
Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 1
  • Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 2
  • Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 3
  • Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 4
  • Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 5
  • Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744619
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4"
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Битодержатель - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
40

Описание товара Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4"

Адаптер для бит Gross 11342 с присоединительным размером 1/4?, с держателем и двойным магнитом, обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену сменных насадок. Используется для работы с шуруповертом. Битодержатель будет полезен во время ремонтных и строительных работ, сборки мебели. Пригодится опытному мастеру и новичку.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — адаптер изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 48-52 HRC
  • Надежность — благодаря быстрозажимному механизму и двойной магнитной фиксации бита не выпадает из держателя.
  • Удобная эксплуатация — вращающийся воротник позволяет придерживать адаптер рукой для дополнительной стабилизации крепежа.
  • Быстрая установка оснастки — система Quick-Lock позволяет заменить биту за несколько секунд.



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Отзывы о товаре Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4"




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Битодержатель - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Адаптер для бит Gross 11342 с присоединительным размером 1/4?, с держателем и двойным магнитом, обеспечивает надежную фиксацию и быструю замену сменных насадок. Используется для работы с шуруповертом. Битодержатель будет полезен во время ремонтных и строительных работ, сборки мебели. Пригодится опытному мастеру и новичку.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — адаптер изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 48-52 HRC
  • Надежность — благодаря быстрозажимному механизму и двойной магнитной фиксации бита не выпадает из держателя.
  • Удобная эксплуатация — вращающийся воротник позволяет придерживать адаптер рукой для дополнительной стабилизации крепежа.
  • Быстрая установка оснастки — система Quick-Lock позволяет заменить биту за несколько секунд.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Адаптер для бит с держателем и двойным магнитом GROSS 11342, 1/4" - по цене 470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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