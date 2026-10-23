Адаптер магнитный для бит Matrix 11398, шестигранный, 1/4", 60 мм, 10 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 744624
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Загружаем...
430 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Битодержатель - 10 штЧехол для хранения - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х2
Вес, г.
230
Описание товара Адаптер магнитный для бит Matrix 11398, шестигранный, 1/4", 60 мм, 10 шт.
Магнитный адаптер Matrix 11398, 10 шт. в упаковке, предназначен для установки бит с шестигранным хвостовиком на шуруповерт или дрель. Битодержатель необходим тем, кто часто сталкивается с необходимостью закручивать различные шурупы, — строителям, механикам, сборщикам мебели и техники.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки — магнитное крепление крепко удерживает биту, а также обеспечивает ее быструю замену.
- Прочность и долговечность — адаптер изготовлен из высококачественной углеродистой стали и хромирован для защиты от коррозии.
- Удобное хранение — матерчатый подвес будет полезен на производстве и в мастерской: работники смогут брать себе битодержатели и возвращать их на место после смены.
- Продуманная комплектация — набором можно обеспечить целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
MATRIX
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Битодержатель - 10 штЧехол для хранения - 1 шт
Страна производитель
Китай
Магнитный адаптер Matrix 11398, 10 шт. в упаковке, предназначен для установки бит с шестигранным хвостовиком на шуруповерт или дрель. Битодержатель необходим тем, кто часто сталкивается с необходимостью закручивать различные шурупы, — строителям, механикам, сборщикам мебели и техники.
Преимущества
- Надежная фиксация оснастки — магнитное крепление крепко удерживает биту, а также обеспечивает ее быструю замену.
- Прочность и долговечность — адаптер изготовлен из высококачественной углеродистой стали и хромирован для защиты от коррозии.
- Удобное хранение — матерчатый подвес будет полезен на производстве и в мастерской: работники смогут брать себе битодержатели и возвращать их на место после смены.
- Продуманная комплектация — набором можно обеспечить целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Адаптер магнитный для бит Matrix 11398, шестигранный, 1/4", 60 мм, 10 шт. - по цене 430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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