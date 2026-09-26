Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743562
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Характеристики
Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х11х3
Вес, г.
210
Описание товара Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт
Багажные резинки Stels 54400 круглого сечения, 2 шт. диаметром 8 мм, с регулировкой длины, используются во время грузоперевозок. При помощи крюков надежно фиксируют предметы на решетчатых поддонах, например, автомобильных багажниках.
Преимущества
- Долговечность — резинки изготовлены из высококачественного полипропилена, полипропиленовые крюки не подвержены коррозии.
- Надежная фиксация груза во время движения — разрывная нагрузка составляет 45 кг.
- Крепление грузов различного размера — особая конструкция позволяет регулировать жгуты по длине.
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Бренд
STELS
Страна производитель
Китай
Багажные резинки Stels 54400 круглого сечения, 2 шт. диаметром 8 мм, с регулировкой длины, используются во время грузоперевозок. При помощи крюков надежно фиксируют предметы на решетчатых поддонах, например, автомобильных багажниках.
Преимущества
- Долговечность — резинки изготовлены из высококачественного полипропилена, полипропиленовые крюки не подвержены коррозии.
- Надежная фиксация груза во время движения — разрывная нагрузка составляет 45 кг.
- Крепление грузов различного размера — особая конструкция позволяет регулировать жгуты по длине.
Резинки багажные с регулировкой длины STELS 54400, 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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