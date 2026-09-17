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Универсальный держатель планшета STELS 55333 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальный держатель планшета STELS 55333

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Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 1
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 2
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 3
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 4
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 5
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 6
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 7
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 8
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 9
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 10
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 11
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 12
Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 1
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 2
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 3
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 4
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 5
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 6
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 7
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 8
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 9
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 10
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 11
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 12
  • Универсальный держатель планшета STELS 55333 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743374
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Универсальный держатель планшета STELS 55333
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Материал
ABS пластик, этиленвинилацетат EVA, металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х5
Вес, г.
200

Описание товара Универсальный держатель планшета STELS 55333

Универсальный держатель планшета STELS 55333

Отзывы о товаре Универсальный держатель планшета STELS 55333




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Характеристики
Бренд
STELS
Материал
ABS пластик, этиленвинилацетат EVA, металл
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный держатель планшета STELS 55333
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальный держатель планшета STELS 55333 - по цене 330 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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