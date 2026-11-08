Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBB) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBB) Black
HUAWEI nova 15 Max — смартфон среднего сегмента, ключевой особенностью которого является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки SuperCharge и функции обратного питания. Модель выполнена в корпусе толщиной 7,98 мм и весом 232 грамма с алюминиевой внутренней рамой и физической кнопкой быстрого доступа на грани. Аппарат оснащен плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 x 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. За производительность отвечают 7-нанометровый процессор Kirin 8000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Задняя камера включает основной сенсор RYYB на 50 Мп (f/1.9) и вспомогательный 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Интерфейс представлен глобальной оболочкой EMUI 14.2, звуковая система состоит из симметричных стереодинамиков.
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