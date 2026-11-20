Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAX) Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 950 руб.
В наличии
Код товара: 714496
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
28 950 руб.
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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
500
Описание товара Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAX) Black
Смартфон Huawei Nova 14 оснащен 6.7 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2412x1084. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества. Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Huawei NOVA 14! Устройство позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить огромное количество данных, фотографий и видео без необходимости беспокоиться о нехватке места. С Huawei NOVA 14 вы получите надёжного помощника для работы, общения и развлечений. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!
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Бренд
Huawei
Тип товара
Смартфон
Линейка
Huawei Nova 14
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Huawei Nova 14 оснащен 6.7 дюймовым Amoled дисплеем с разрешением 2412x1084. Производительность устройства обеспечивает восьмиядерный процессор. Основная камера поддерживает 50 Мп, позволяя делать снимки высокого качества. Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном Huawei NOVA 14! Устройство позволит вам наслаждаться быстрой работой приложений и хранить огромное количество данных, фотографий и видео без необходимости беспокоиться о нехватке места. С Huawei NOVA 14 вы получите надёжного помощника для работы, общения и развлечений. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами современной мобильной техники!
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Смартфон Huawei nova 14 12/256Gb (51098LAX) Black – стоимость товара 28950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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